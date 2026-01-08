Roma | Bonafoni ' partecipo a manifestazione Cgil a Primavalle'

Roma, 8 gennaio – La consigliera Bonafoni annuncia la sua partecipazione alla manifestazione organizzata dalla Cgil a Primavalle, in risposta all’atto intimidatorio contro la sede del sindacato. L’evento è previsto per domani e rappresenta un momento di solidarietà e vicinanza alle istituzioni e ai lavoratori coinvolti. La partecipazione è un gesto di sostegno alla tutela del diritto di associazione e rappresentanza.

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Aderisco e parteciperò alla manifestazione convocata per domani dalla Cgil in risposta al gravissimo atto intimidatorio contro la sede del sindacato a Primavalle. È fondamentale essere presenti per ribadire un principio chiaro: le sedi del più grande sindacato italiano rappresentano spazi di democrazia e partecipazione. Ogni attacco ai lavoratori e alle lavoratrici costituisce una ferita alla democrazia che non può essere né tollerato né minimizzato". Così Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico con delega al Terzo Settore e all'Associazionismo e consigliera regionale del Lazio.

