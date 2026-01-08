Roma | Battaglia Pd bene crescita e sviluppo Eur spa in 2025

Nel 2025, Eur Spa registra risultati positivi che evidenziano una crescita stabile e un progresso nello sviluppo dell’area Eur a Roma. Questi risultati riflettono l’efficacia delle strategie adottate e il lavoro svolto dall’azienda nel corso dell’anno, contribuendo a consolidare il ruolo di Eur Spa come elemento chiave per il futuro del quartiere e della città.

Il 2025 si conclude con risultati "straordinari per Eur Spa, che confermano la bontà del lavoro svolto e la visione strategica dell'azienda. Con oltre 1,5 milioni di presenze e 23 milioni di euro di incassi, si registra un incremento del 50 per cento nella partecipazione alle iniziative rispetto al 2024, a testimonianza di un percorso di crescita solido e concreto". Queste sono le parole della presidente della commissione capitolina Cultura e Lavoro, Erica Battaglia del Partito Democratico. "Stiamo parlando di un'azienda fondamentale per la cultura, il turismo e lo sviluppo della nostra città, capace di coniugare la solidità di bilancio con una progettualità orientata al futuro.

