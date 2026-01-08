Roma e Fiorentina sono vicine a definire l’accordo per Tommaso Baldanzi. La trattativa tra le due società si sta avvicinando alla fase finale, con la Fiorentina interessata al giovane trequartista. La Roma, nel frattempo, valuta le possibili uscite e approfondisce le negoziazioni. Restano da seguire gli sviluppi di questa operazione di mercato, che potrebbe portare a un nuovo passo nel mercato estivo delle due squadre.

La Roma lavora anche sul fronte delle uscite e uno dei dossier più caldi riguarda Tommaso Baldanzi. Il trequartista è finito nel mirino della Fiorentina, che nelle ultime ore ha intensificato i contatti. Il pressing viola è concreto. La Fiorentina ha già avviato i dialoghi ufficiali con la Roma e Baldanzi avrebbe aperto al trasferimento a Firenze. L’operazione, però, non è ancora definita: restano da chiarire formula e condizioni, oltre alla valutazione della condizione atletica del giocatore. Determinante anche la volontà di Paolo Vanoli, che stima Baldanzi e lo considera funzionale al cambio tattico verso il 4-2-3-1. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, Baldanzi verso la Fiorentina: trattativa in chiusura

