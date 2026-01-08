Roma | Ama torna raccolta straordinaria alberi di Natale

A Roma, fino al 18 gennaio, i residenti possono consegnare gratuitamente gli alberi di Natale naturali presso i Centri di raccolta aziendali distribuiti in tutta la città. Questa iniziativa permette di restituire alla natura gli alberi usati, contribuendo a un ciclo sostenibile. I centri sono aperti tutti i giorni, offrendo un’opportunità semplice e responsabile per il recupero delle piante dopo le festività.

Fino a domenica 18 gennaio, i cittadini residenti a Roma hanno l’opportunità di restituire alla natura i propri alberi di Natale naturali, conferendoli gratuitamente presso i Centri di raccolta aziendali, che sono aperti quotidianamente e distribuiti su tutto il territorio cittadino. Questa iniziativa di raccolta, che è stata avviata il 2 gennaio, è promossa da Ama in collaborazione con l’assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale e con l’Ordine degli Agronomi di Roma. Essa offre la possibilità di trasformare un gesto semplice in un contributo concreto per l’ambiente, riducendo la produzione di rifiuti e valorizzando materiali naturali che altrimenti verrebbero smaltiti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

