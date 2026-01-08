Roma | Ama torna raccolta straordinaria alberi di Natale
A Roma, fino al 18 gennaio, i residenti possono consegnare gratuitamente gli alberi di Natale naturali presso i Centri di raccolta aziendali distribuiti in tutta la città. Questa iniziativa permette di restituire alla natura gli alberi usati, contribuendo a un ciclo sostenibile. I centri sono aperti tutti i giorni, offrendo un’opportunità semplice e responsabile per il recupero delle piante dopo le festività.
Fino a domenica 18 gennaio, i cittadini residenti a Roma hanno l’opportunità di restituire alla natura i propri alberi di Natale naturali, conferendoli gratuitamente presso i Centri di raccolta aziendali, che sono aperti quotidianamente e distribuiti su tutto il territorio cittadino. Questa iniziativa di raccolta, che è stata avviata il 2 gennaio, è promossa da Ama in collaborazione con l’assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale e con l’Ordine degli Agronomi di Roma. Essa offre la possibilità di trasformare un gesto semplice in un contributo concreto per l’ambiente, riducendo la produzione di rifiuti e valorizzando materiali naturali che altrimenti verrebbero smaltiti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche: Natale solidale coi sottufficiali Ansi: raccolta straordinaria di sangue | FOTO
Leggi anche: “Piantati 30 nuovi alberi di diverse specie”: così il Municipio 2 di Roma torna a fiorire. L’iniziativa di Daje De Alberi con l’Arbor Day Foundation
L'Ama assumerà a tempo indeterminato 250 nuovi operatori; Nel 2025 Ama ha raccolto circa 6.500 tonnellate di rifiuti; Apertura del centro raccolta Ama Acqua Acetosa nel periodo festivo.
Roma: Ama, torna raccolta straordinaria alberi di Natale - Fino a domenica 18 gennaio, i cittadini residenti a Roma hanno l'opportunità di restituire alla natura i propri alberi di Natale naturali, conferendoli ... romadailynews.it
Alberi di Natale a Roma, raccolta gratuita AMA fino al 18 gennaio - Alberi di Natale a Roma, raccolta gratuita AMA fino al 18 gennaio, l'iniziativa consente di conferire gli abeti naturali nei centri di raccolta ... ecodallecitta.it
Roma, rifiuti. Il presidente Ama Bruno Manzi: «Vi spiego perché la situazione è cambiata» - Il 2025 è stato caratterizzato da un incremento della produzione di rifiuti legati al Giubileo, come è comprensibile. ilmessaggero.it
Violenza politica a Roma, torna il clima degli anni Settanta Spari contro Cgil e aggressione a Gioventù Nazionale - https://www.ilriformista.it/violenza-politica-a-roma-torna-il-clima-degli-anni-settanta-495273/ - facebook.com facebook
Roma torna a festeggiare la Lotteria Italia: primo premio da 5 milioni nella Capitale - x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.