Roma al traguardo per Raspadori | la formula spiazza tutti | ESCLUSIVO CMIT

Roma si avvicina al traguardo per Raspadori, con una soluzione che ha sorpreso gli addetti ai lavori. Le trattative in corso nel calciomercato di gennaio stanno evolvendo rapidamente, creando grande attenzione attorno alle mosse del club giallorosso. In questo articolo, analizziamo gli ultimi sviluppi e cosa potrebbe significare questa operazione per il futuro della squadra.

Sono ore caldissime in casa Roma per quel che concerne il calciomercato invernale di gennaio: ecco cosa sta succedendo. Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, sarà Giacomo Raspadori il primo colpo della Roma in questa finestra invernale di gennaio. L’attaccante classe 2000, che è legato all’ Atletico Madrid da un contratto fino al 30 giugno 2030, era stato accostato di recente anche alla Lazio, ma ad aggiudicarsi il derby di calciomercato saranno quasi sicuramente i giallorossi. Raspadori verso il ritorno in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it L’accelerata decisiva è arrivata nelle ultimissime ore: secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma al traguardo per Raspadori: la formula spiazza tutti | ESCLUSIVO CM.IT

