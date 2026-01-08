Roma | aggredito commerciante con calci e pugni a Centocelle 52enne arrestato

A Roma, un commerciante di 52 anni è stato aggredito con calci e pugni davanti al suo minimarket in piazza dei Condottieri, nel quartiere Centocelle. L’episodio è avvenuto all’esterno dell’attività, e l’aggressore, un uomo di 37 anni, è stato successivamente arrestato. L’evento ha suscitato attenzione sulla sicurezza dei commercianti locali e sulla gestione delle situazioni di violenza in zona.

Un uomo di 37 anni, proprietario di un minimarket situato in piazza dei Condottieri, nel quartiere Centocelle di Roma, è stato vittima di un’aggressione all’esterno della sua attività commerciale. L’aggressore, un cittadino di 52 anni, lo ha colpito con calci e pugni, per poi sottrargli il telefono cellulare e darsi alla fuga a piedi. In seguito a questo episodio, la vittima ha prontamente contattato i carabinieri della stazione di Centocelle chiamando il numero di emergenza 112. I militari, giunti immediatamente sul luogo dell’incidente, hanno avviato le ricerche nell’area circostante. Grazie alla loro prontezza, sono riusciti a rintracciare il 52enne a breve distanza dal luogo della rapina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

