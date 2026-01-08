Rodriguez Assemblea Venezuela | Scarceriamo persone straniere Italia spera ci sia Trentini – Il video

Il governo venezuelano ha annunciato la scarcerazione di un numero significativo di persone, tra venezuelani e stranieri, come parte di un processo volto a promuovere l’unione nazionale e la convivenza pacifica. La decisione, comunicata da Rodriguez dell’Assemblea Venezuela, suscita interesse anche a livello internazionale, con l’Italia che spera di poter accogliere alcuni di questi individui, tra cui potenzialmente cittadini Trentini.

(Agenzia Vista) Caracas, 08 gennaio 2026 “Nello sforzo che dobbiamo fare per l’unione nazionale e la convivenza pacifica il Governo del Venezuela ha deciso di mettere in libertà un numero importante di persone venezuelane e straniere. Il processo di scarcerazione sta avvenendo proprio da questo momento. Considerate questo gesto del Governo di ampia intenzione per la pace. E per la vita pacifica del Venezuela”. Lo ha comunicato il Presidente dell’Assemblea del Venezuela Jorge Rodriguez in una conferenza stampa. Courtesy: ANTV Venezuela Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Rodriguez (Assemblea Venezuela): "Scarceriamo persone straniere". 🔗 Leggi su Open.online

Venezuela, il pressing dell'Italia per la liberazione di Alberto Trentini. Tajani: «Stiamo tentando l'impossibile. Spero con Rodriguez sia più facile»

Il Venezuela annuncia la liberazione di diversi detenuti, anche stranieri. L'Italia spera per Trentini

