Rocchi promuove Marchetti con un 8.6 Giordano
Rocchi assegna a Marchetti una valutazione di 8,60, definita ‘Ottimo’ sulla scala arbitrale. La direzione di gara al Maradona è stata giudicata positivamente dal designatore, confermando l’apprezzamento per le prestazioni dell’arbitro. Questa valutazione sottolinea l’affidabilità e la professionalità di Marchetti nel ruolo, evidenziando il riconoscimento di Rocchi nel contesto delle recenti prestazioni arbitrali.
Al Maradona, la direzione di gara di Marchetti convince il designatore Rocchi: valutazione di 8,60, pari a ‘Ottimo’ secondo la scala arbitrale. Lo riporta Marco Giordano su X. Rocchi promuove Marchetti. Riporta Marco Giordano su X: “Ad osservare, ieri al Maradona, la prova dell’arbitro Marchetti c’era il designatore Rocchi. Marchetti è stato valutato da 8,60 per la sua direzione di gara: nella scala arbitrale significa Ottimo. Ottimo.” I parametri arbitrali vanno da un minimo di 8,20 che corrisponde a insufficiente a un massimo di 8,70 che significa eccellente. La motivazione ufficiale atta a giustificare l’8,60 è la seguente: “Prestazione ampiamente positiva pur in presenza di errori di relativa importanza che non incidono sull’ampia futuribilità dell’arbitro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
