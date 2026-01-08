Robur | Mastalli da fuori rosa a titolare | E’ stato difficile ma non ho mollato

Alessandro Mastalli, ex giocatore fuori rosa, ha superato le difficoltà e oggi è titolare in squadra. La sua storia testimonia un percorso di crescita e determinazione, dimostrando che con impegno e perseveranza è possibile risalire le gerarchie. Un esempio di come le sfide possano essere affrontate e superate, portando a risultati concreti sul campo.

Dall'essere ai margini a vestire la maglia titolare: una parabola ascendente, quella di Alessandro Mastalli (nella foto). "Uno dei momenti peggiori della mia carriera. Non mi era mai successo di finire fuori rosa. L'ho affrontato da professionista, in modo responsabile, cercando di dare l'esempio. Ho cercato in tutti i modi di essere reintegrato, rimanendo a disposizione di società, allenatore e squadra". E ci è riuscito: la cronistoria del reinserimento? "In estate ho saputo di non rientrare nel progetto. Non volevo andare via da Siena, ma ho comunque cercato una soluzione, quella perfetta, che potesse andare bene a me e alla mia famiglia.

