Robinho, il figlio dell’ex giocatore brasiliano, potrebbe trasferirsi all’Inter durante le vacanze natalizie. Questa possibile operazione rappresenta un’opportunità interessante per il club nerazzurro, che valuta attentamente le opportunità di mercato in questa fase della stagione. La notizia sta attirando l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, segnando un possibile nuovo capitolo nella carriera del giovane atleta.

Robinho all’Inter! Il figlio del brasiliano ex Milan e Real Madrid potrebbe sbarcare in nerazzurro! La mossa nelle vacanze di Natale Il calciomercato riserva spesso incroci del destino che sanno di beffa per le rivali storiche. L’ultima suggestione, che sta prendendo corpo con prepotenza nelle ultime ore, arriva direttamente dal Brasile e rischia di accendere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Robinho all’Inter! No, non è l’ex Milan…Il figlio del brasiliano può sbarcare in nerazzurro! La mossa nelle vacanze natalizie

Leggi anche: Cancelo Inter, aumentano le conferme sul ritorno del portoghese in nerazzurro. Marotta ha fatto questa mossa nelle ultime ore

Leggi anche: Giovane Inter, il futuro del centravanti del Verona sarà nerazzurro? Il talento brasiliano è pronto a fare il salto

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Passione Inter - facebook.com facebook