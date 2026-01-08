Ritorno in classe col sorriso Nuove aule all’Isi Barga Più spazi per la didattica

Al ritorno in classe dopo le vacanze di Natale, l’Isi di Barga ha inaugurato ufficialmente 18 nuove aule nel padiglione C, situato al primo piano dello stabile ricostruito negli ultimi due anni. Questa ampliamento offre spazi più ampi e moderni per favorire un ambiente di apprendimento più confortevole e funzionale per studenti e insegnanti.

Inaugurate in modo ufficiale ieri, al ritorno in classe dopo le vacanze di Natale, le nuove 18 aule del padiglione C dell' Isi di Barga, realizzate al primo piano dello stabile demolito e ricostruito ex novo in questi due anni. Il taglio del nastro alla presenza tra gli altri del presidente della Provincia Marcello Pierucci, del consigliere regionale Vittorio Salotti, della sindaca di Barga, Caterina Campani, del consigliere provinciale Pietro Onesti, del dirigente scolastico Germano Cipolletta. Le aule hanno permesso di ospitare nel complesso scolastico di via dell'Acquedotto anche i Licei che fino ad ora erano collocati nel palazzo dell'ISI 2, che però da anni creava disagi per problemi di infiltrazioni e riscaldamento.

