Ritornano i fine settimana detox | pomeriggi creativi a cellulari e pc spenti

I fine settimana detox invitano a staccare da smartphone e computer, offrendo l’opportunità di dedicarsi a momenti di relax e convivialità. Spegnere gli schermi permette di riscoprire il valore delle conversazioni genuine, del tempo trascorso con amici e familiari, e di rafforzare i legami autentici. Un modo semplice per ritrovare equilibrio e benessere, lontano dalle distrazioni digitali.

Una giornata offline, a schermi spenti, per ritrovare il piacere di incontrarsi, parlare, ridere e costruire legami veri e sinceri. L'Assessorato alle Politiche per la famiglia del Comune di Ferrara aderisce alla campagna - promossa a livello regionale - sulle giornate 'detox', nelle quali il.

