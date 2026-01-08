Rissa brutale in NHL Reaves messo KO da Oliver | pugni e sangue sul ghiaccio quando l’hockey diventa boxe

Durante una partita di NHL, Ryan Reaves è stato messo KO da Mathieu Olivier in una rissa che ha coinvolto pugni e sangue sul ghiaccio. L'episodio ha suscitato discussioni sulla natura violenta del gioco e sui rischi associati alle risse nel campionato nordamericano.

