Rissa brutale in NHL Reaves messo KO da Oliver | pugni e sangue sul ghiaccio quando l’hockey diventa boxe
Durante una partita di NHL, Ryan Reaves è stato messo KO da Mathieu Olivier in una rissa che ha coinvolto pugni e sangue sul ghiaccio. L'episodio ha suscitato discussioni sulla natura violenta del gioco e sui rischi associati alle risse nel campionato nordamericano.
Rissa durissima in NHL: Ryan Reaves finisce KO dopo uno scambio di colpi con Mathieu Olivier. Un episodio che riaccende il dibattito sulla cultura delle botte in NHL, tra spettacolo e rischi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
