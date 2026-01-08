Rischio ghiaccio a Perugia il Comune chiude le fontane
Il Comune di Perugia ha deciso di chiudere le fontane pubbliche a causa del rischio ghiaccio, segnalato dal centro funzionale regionale di protezione civile dell’Umbria. L’allerta regionale n. [numero] evidenzia le condizioni di gelo che possono rendere pericolosi gli spazi aperti, invitando i cittadini a prestare attenzione e rispettare le disposizioni adottate per garantire la sicurezza pubblica.
Il centro funzionale regionale di protezione civile dell’Umbria ha diramato il documento di allerta regionale n. 0072026 nel quale si prevede per giovedì 8 gennaio 2026 allerta regionale codice giallo per rischio ghiaccio su tutti i settori regionali.Tenuto conto delle basse temperature che, in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
