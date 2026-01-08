Rinviato a data da destinarsi l' evento con Beatrice Venezi a Mestre

Da veneziatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'evento con Beatrice Venezi a Mestre è stato rinviato a data da definirsi. Al momento, non è stata comunicata una nuova data per la visita della direttrice musicale, che assumerà ufficialmente il ruolo al Teatro La Fenice di Venezia a partire da ottobre 2026. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali per conoscere quando l'appuntamento potrà essere riprogrammato.

Non è ancora noto quando Beatrice Venezi, direttrice musicale in pectore del Teatro La Fenice di Venezia - l'incarico inizia a ottobre 2026 - si presenterà a Venezia. Come già scitto il sindaco Luigi Brugnaro ha pensato a un debutto alla direzione dell'orchestra della Fenice in trasferta. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

