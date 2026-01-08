Rinaldi, ex giocatore italiano, ha lasciato il campionato nazionale per unirsi agli Osaka Sakai Blazers in Giappone. La sua scelta ha segnato un passo importante nella sua carriera, portandolo a confrontarsi con un nuovo ambiente e nuove sfide. Da Modena, la sua città natale, si percepisce un senso di serenità e crescita personale, mentre si afferma come figura di riferimento nel suo nuovo contesto sportivo.

Sta diventando un uomo simbolo della sua franchigia, quegli Osaka Sakai Blazers che con un’offerta irrinunciabile circa un anno fa lo hanno ‘rapito’ dal campionato italiano. "Seguo sempre Modena però, sento spesso i miei vecchi compagni" racconta Tommaso Rinaldi, che in Giappone sta vivendo una stagione da grandissimo protagonista. "Sono tra i migliori schiacciatori del campionato, anche se la squadra non sta andando benissimo", racconta il golden boy classe 2001, nato e cresciuto a Modena. Rinaldi, ci racconti, come sta andando il campionato e quali saranno i prossimi step? "Per ora siamo a metà classifica, anche se sulla carta dovremmo essere tra le più forti, dato che anche i nostri giocatori giapponesi sono tra i più forti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rinaldi alla conquista dell’Oriente: "Modena, ora ti vedo più serena"

Leggi anche: "Ora ti vedo": esce il nuovo romanzo di Giuseppe Tagliavia

Leggi anche: Skims sbarca a Dubai: Kim K alla conquista del Medio Oriente

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tommaso Rinaldi lascia Modena: nuova avventura in Giappone con Osaka - Le lacrime sono arrivate, come era giusto, logico che fosse, e anche nell’intervista finale la voce era rotta dall’emozione. ilrestodelcarlino.it

Tommaso Rinaldi lascia Modena per Osaka: nuova sfida in Giappone - Il volo verso Osaka, dove i colori sociali saranno ancora il giallo e il blu, sarà a fine estate, per un addio che è nei fatti un arrivederci. ilrestodelcarlino.it

Prima Sede del 2025 La sede di Vomero conquista il titolo di Prima Sede dell’Anno, confermandosi punto di riferimento per risultati, organizzazione e spirito di squadra. Un grande applauso a tutto il team per l’impegno costante e la determinazione dimo - facebook.com facebook