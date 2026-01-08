Gli ex calciatori del Rimini continuano a trovare nuove opportunità nel calcio italiano. Tra questi, Mattia Fiorini ha scelto di trasferirsi a Prato, mentre De Vitis si avvicina a Pistoia. Questi movimenti testimoniano la volontà dei giocatori di proseguire la carriera in diverse realtà del panorama calcistico nazionale, contribuendo con esperienza e professionalità alle nuove squadre.

Gli ex Rimini hanno ormai trovato quasi tutti una nuova casa. Lo ha fatto anche Mattia Fiorini, pur costretto a scendere di categoria. Il centrocampista classe 2001, che in biancorosso ci era arrivato dopo essersi svincolato dalla Fiorentina, è stato messo sotto contratto dal Prato. Dopo un lungo corteggiamento da parte del direttore sportivo dei toscani Gianluca Berti. Fiorini ha prima messo sotto la lente tutte le offerte ricevute, poi ha detto sì al Prato e si è messo già a disposizione per non perdersi la seconda del girone di ritorno in programma domenica. La serie D sembra aspettare anche Alessandro De Vitis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rimini, gli ultimi ex trovano casa. Fiorini a Prato, De Vitis verso Pistoia

