rimini con gli sci sulla spiaggia innevata

A Rimini, la spiaggia si trasforma in un suggestivo paesaggio invernale grazie alla neve abbondante dell'Epifania. La tradizionale riviera romagnola, nota per il suo clima estivo, sorprende con scenari insoliti, dove gli appassionati hanno trovato modo di praticare gli sci sulla battigia innevata. Un fenomeno raro che invita a riscoprire la bellezza di un territorio versatile e sorprendente anche in inverno.

La Riviera romagnola non è solo lettini e ombrelloni. L'abbondante nevicata dell'Epifania ha scatenato la fantasia di tanti che non si sono accontentati dei semplici pupazzi di neve. In questo caso, la spiaggia di Rimini è diventata il luogo ideale per sciare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

