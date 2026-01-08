Rimini con gli sci sulla spiaggia innevata
A Rimini, la spiaggia si trasforma in un suggestivo paesaggio invernale grazie alla neve abbondante dell'Epifania. La tradizionale riviera romagnola, nota per il suo clima estivo, sorprende con scenari insoliti, dove gli appassionati hanno trovato modo di praticare gli sci sulla battigia innevata. Un fenomeno raro che invita a riscoprire la bellezza di un territorio versatile e sorprendente anche in inverno.
La Riviera romagnola non è solo lettini e ombrelloni. L'abbondante nevicata dell'Epifania ha scatenato la fantasia di tanti che non si sono accontentati dei semplici pupazzi di neve. In questo caso, la spiaggia di Rimini è diventata il luogo ideale per sciare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Lo sci sulla spiaggia innevata di Rimini, il video che spopola su TikTok
Leggi anche: Lo sci sulla spiaggia innevata di Alessandro Casadei. Il video
Rimini, lo sci improvvisato in spiaggia e i delfini sotto i fiocchi: le sorprese della neve virali sul web - La nevicata ha regalato immagini mai viste: sport improvvisati sul bagnasciuga e animali marini incuriositi dal paesaggio invernale ... msn.com
Lo sci sulla spiaggia innevata di Rimini, il video che spopola su TikTok - Il simpatico filmato di Alessandro Casadei Tante le immagini girate su Internet che hanno trasformato la Riviera romagnola in meta montana per un giorno - ilrestodelcarlino.it
Neve a Rimini, si fa trascinare con gli sci sulla spiaggia imbiancata
Il Guazzetto – Rimini (Spiaggia 59/60) Cerca personale per la stagione! Siamo un bar ristorante di pesce stagionale sulla spiaggia di Rimini e stiamo selezionando: Personale di cucina Direttore di Ristorante Camerieri/e (esperienza con palmare, ges - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.