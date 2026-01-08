Rilancio del servizio Infopoint turistico | l' impegno del Comune

Il Comune di Cortona comunica che sono in corso le attività per la rinnovata gestione dell’Infopoint turistico di piazza Signorelli. L’obiettivo è offrire ai visitatori un servizio efficiente e completo, facilitando l’orientamento e l’accesso alle informazioni sulla città. La struttura continuerà a essere un punto di riferimento per turisti e cittadini, contribuendo alla promozione del patrimonio culturale e delle bellezze locali.

L'amministrazione comunale di Cortona informa che sono in corso le attività per la nuova gestione dell’Infopoint turistico di piazza Signorelli. L’obiettivo è quello di offrire ai visitatori della città e alle imprese del comparto ricettivo un punto di riferimento sempre più efficace e dinamico. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Cortona, il Comune impegnato nel rilancio del servizio Infopoint turistico Leggi anche: Potenziamento dell’Infopoint turistico: aperture serali e nuovi servizi del castello Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Cortona, il Comune impegnato nel rilancio del servizio Infopoint turistico - Arezzo, 8 gennaio 2026 – L’Amministrazione comunale di Cortona informa che sono in corso le attività per la nuova gestione dell’Infopoint turistico di piazza Signorelli. msn.com

Turismo, rilancio infopoint «Aperto anche nei weekend» - In una città che aspira ad attirare un maggior numero di turisti, il punto informazioni (o infopoint) deve essere aperto anche il sabato e la domenica, giornate tradizionalmente dedicate alle visite ... laprovinciapavese.gelocal.it

Turismo, la Regione Emilia-Romagna investe sul 2026: 34 milioni per rilancio, promozione e infrastrutture - L’impianto della strategia è unitario e integrato: turismo, sport, commercio, agricoltura ed enogastronomia vengono messi in relazione per rafforzare le ... chiamamicitta.it

Rifugio Bocchette: una stagione di rilancio sul Grappa Sentiamo come sta andando alle pendici del Massiccio nel servizio. - facebook.com facebook

assume la guida dell’ #. Esperienza, visione e spirito di servizio per il rilancio dell’Azienda ospedaliero universitaria di # Aou Sassari - L'azienda informa - Notizie x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.