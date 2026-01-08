Rigori polemiche e altalena di gol ed emozioni | Lazio-Fiorentina finsce 2-2

La sfida tra Lazio e Fiorentina, disputata all’Olimpico di Roma, si è conclusa con un risultato di 2-2. La partita è stata caratterizzata da numerosi gol, momenti di tensione e alcune polemiche. Un incontro che ha tenuto gli spettatori coinvolti fino all’ultimo istante, offrendo un confronto equilibrato tra due squadre in cerca di punti importanti in campionato.

Roma 7 gennaio 2026 - Tante emozioni, polemiche e gol nella sfida dell'Olimpico tra Lazio e Fiorentina. Due reti bellissime di Cataldi e Gosens sbloccano la gara, poi il rigore dubbio fischiato a Gudmundsson e trasformato dall'islandese alle porte del recupero illude la Viola, alla fine Pedro rimette tutto in equilibrio sempre dagli undici metri. È 2-2 il risultato finale all'Olimpico, con le squadre a tornare a casa con un punto a testa dopo una partita ricca di colpi di scena. Primo tempo. Qualche sorpresa nell'undici titolare della Lazio per questa sfida contro la Viola. Davanti a Provedel confermata la coppia centrale con Gila e Romagnoli, mentre gli esterni sono coperti da Lazzari e Pellegrini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

