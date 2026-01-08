Rientro a scuola e festività | mix esplosivo per l’influenza ospedali in tilt da Nord a Sud e picco atteso a metà gennaio

L'inizio del nuovo anno e il rientro a scuola hanno favorito un aumento dei casi influenzali, con conseguente pressione sugli ospedali da Nord a Sud. La combinazione di festività e riapertura scolastica ha contribuito a un picco che si prevede raggiungerà il massimo a metà gennaio, mettendo sotto stress i servizi di emergenza in tutta Italia.

L'aumento dei contatti durante le feste e la riapertura delle scuole stanno causando un picco influenzale che manda in tilt i pronto soccorso e il 118 in tutta Italia. Si registrano situazioni critiche con pazienti in barella e sovraffollamento oltre il 350% in Sicilia, mentre preoccupa l'aumento delle polmoniti virali anche tra i più giovani.

