Ricerca il Dna di Leonardo Da Vinci recuperato da un ritratto di Gesù Bambino

Un team di studiosi del Leonardo da Vinci Dna Project ha individuato e analizzato il DNA presente in un ritratto di Gesù Bambino attribuito a Leonardo da Vinci. Attraverso questa ricerca, gli esperti cercano di approfondire le origini e la storia del celebre artista rinascimentale, utilizzando tecnologie avanzate per recuperare informazioni genetiche da opere d’arte e altri materiali collegati.

Un gruppo di studiosi che fa capo al  progetto di studio di livello globale Leonardo da Vinci Dna Project (Ldvp)  ha recuperato,da u n ritratto di Gesu’ Bambino  attribuito a Leonardo da Vinci e da altri oggetti, del  Dna  che i ricercatori ritengono possa appartenere al grande maestro rinascimentale. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato su  bioRxiv e ripreso da Science.  L’articolo in preprint conclude che le sequenze del  cromosoma Y  presenti sull’opera d’arte e su una lettera scritta da un cugino di Leonardo appartengono entrambe a un gruppo genetico di persone che condividono un antenato comune in Toscana. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

