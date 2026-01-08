Ricerca il Dna di Leonardo Da Vinci recuperato da un ritratto di Gesù Bambino

Un team di studiosi del Leonardo da Vinci Dna Project ha individuato e analizzato il DNA presente in un ritratto di Gesù Bambino attribuito a Leonardo da Vinci. Attraverso questa ricerca, gli esperti cercano di approfondire le origini e la storia del celebre artista rinascimentale, utilizzando tecnologie avanzate per recuperare informazioni genetiche da opere d’arte e altri materiali collegati.

Un gruppo di studiosi che fa capo al progetto di studio di livello globale Leonardo da Vinci Dna Project (Ldvp) ha recuperato,da u n ritratto di Gesu' Bambino attribuito a Leonardo da Vinci e da altri oggetti, del Dna che i ricercatori ritengono possa appartenere al grande maestro rinascimentale. E' quanto emerge da uno studio pubblicato su bioRxiv e ripreso da Science. L'articolo in preprint conclude che le sequenze del cromosoma Y presenti sull'opera d'arte e su una lettera scritta da un cugino di Leonardo appartengono entrambe a un gruppo genetico di persone che condividono un antenato comune in Toscana.

In alcuni reperti rinascimentali le tracce del DNA di Leonardo da Vinci - Alcuni studiosi suggeriscono di aver recuperato sequenze da opere e lettere antiche che potrebbero appartenere al genio rinascimentale ... galileonet.it

