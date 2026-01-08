Ricerca energia sostenibile per l’Africa | gara transnazionale da 14,5 milioni di euro

È stato aperto il secondo bando transnazionale congiunto, del valore di 14,5 milioni di euro, dedicato a progetti di ricerca e innovazione nel settore delle tecnologie energetiche sostenibili in Africa. Promosso dal programma LEAP-SE, questa iniziativa mira a favorire collaborazioni tra Europa e Africa per lo sviluppo di soluzioni energetiche più sostenibili e innovative nel continente africano.

Si è ufficialmente aperto il  secondo bando transnazionale congiunto  per progetti collaborativi di  R&I sulle tecnologie energetiche sostenibili  sostenuto dal programma LEAP-SE (Long-Term Joint European Union – African Union Research and Innovation Partnership on Renewable Energy). La  partnership UE-Africa  ha l’obiettivo di sviluppare energia sostenibile come fonte di energia per il continente africano e con questo bando punta a finanziare progetti di ricerca in una serie di ambiti che vanno dalle smart grid alla produzione e utilizzo di idrogeno verde. Il bando è supportato da circa  20 agenzie di finanziamento africane ed europee, con budget indicativo pari a  circa 13 milioni di euro, a cui si aggiungono 3,5 milioni di euro  stanziati dalla Commissione europea. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

