Ricengo donna aggredita dal marito ubriaco | un vicino interviene e la salva

A Ricengo, Cremona, una donna è stata aggredita dal marito ubriaco, che dopo aver fatto ritorno a casa in stato di ebbrezza ha sferrato calci, pugni e usato un oggetto contundente contro di lei. Un vicino, intervenuto tempestivamente, ha messo in sicurezza la donna e ha evitato conseguenze più gravi. L’episodio evidenzia la presenza di situazioni di violenza domestica e l’importanza della solidarietà tra vicini.

Ricengo (Cremona), 8 gennaio 2026- Torna a casa sbronzo e aggredisce la moglie a calci, pugni e pure con un oggetto contundente. La donna però è riuscita a fuggire ed è stata salvata da un vicino  e dal pronto intervento dei carabinieri della Stazione di Camisano. Domenica scorsa, verso le 19.30, la centrale operativa dei c arabinieri di Crema ha ricevuto una richiesta di intervento a Ricengo dove un uomo aveva soccorso una donna che presentava evidenti ferite da aggressione. La pattuglia della Stazione di Camisano è arrivata immediatamente sul posto prendendo contatti con l’uomo che aveva segnalato il fatto, il quale ha confermato di avere sentito dei vicini urlare e di avere soccorso una donna che perdeva del sangue dopo essere scappata dalla propria abitazione a causa di una lite con il marito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

