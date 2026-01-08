Reti idriche i fondi non convincono l’opposizione

La questione delle reti idriche a Bellaria Igea Marina riemerge nel dibattito pubblico, in seguito agli allagamenti della Pasquazza dello scorso agosto e alla discussione sul bilancio 2025 in consiglio comunale. L’opposizione ha espresso dubbi sui fondi stanziati, evidenziando alcune criticità nella gestione e negli investimenti previsti. La situazione evidenzia l’importanza di interventi mirati e di un dialogo trasparente tra amministrazione e cittadini.

La questione delle reti idriche torna al centro del dibattito politico a Bellaria Igea Marina, a seguito degli allagamenti della Pasquazza dello scorso agosto e dopo la discussione in consiglio comunale legata alla presentazione del bilancio 2025. In testa al confronto ci sono le risorse destinate alle cosiddette reti bianche e in particolare, l' investimento da 200mila euro stanziato dall'amministrazione comunale, cifra che non convince l' opposizione. A sollevare la questione è il consigliere di minoranza Gianni Giovanardi, che esprime apertamente la propria insoddisfazione. "Un investimento di 200mila euro – spiega –.

