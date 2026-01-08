Report indagine sul consulente La Russa | Ha schedato mio figlio

Il report sull’indagine riguardante il consulente Gian Gaetano Bellavia ha riacceso il confronto tra Report e il Garante della privacy. La Russa ha accusato il consulente di aver schedato suo figlio, portando all’apertura di un’istruttoria da parte dell’authority. Questa vicenda mette in evidenza le tensioni tra i media e le istituzioni sulla tutela della privacy e il rispetto delle normative vigenti.

Istruttoria del Garante della privacy contro Gian Gaetano Bellavia. Si riapre dunque lo scontro, questa volta indiretto, tra l'authority e Report. Perché Bellavia è, della trasmissione tv condotta da Sigrifido Ranucci, storico collaboratore (dal 2009). Il commercialista consulente di diverse Procure e chiamato in più occasioni da Report a commentare le proprie inchieste finisce quindi nel mirino per via del caso del milione di file rubati dal suo archivio, contenenti dati sensibili su politici, imprenditori e vip. Così il Garante ha inviato una richiesta di informazioni al professionista in relazione alla violazione di dati personali.

