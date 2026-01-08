Matteo Renzi ha commentato la recente manifestazione della Cgil a Roma, criticando la posizione dei partecipanti nella difesa di Nicolás Maduro. In un intervento diretto, l'ex premier ha espresso il suo disappunto, sottolineando come tale atteggiamento possa sembrare fuori luogo, soprattutto in relazione agli eventi recenti in Venezuela. La discussione riguarda il ruolo delle organizzazioni sindacali e la loro posizione su questioni internazionali di particolare rilevanza.

" Quando vedo la Cgil che difende Nicolas Maduro, dico: si sono persi la testa ". Matteo Renzi non ha troppo giri di parole per definire la manifestazione che si è recentemente tenuta a Roma, in Piazza Barberini, pochissimi giorni dopo l'operazione degli Stati Uniti d'America a Caracas che ha portato alla destituzione del dittatore del Venezuela. Il leader di Italia Viva, ospite del programma "Tagadà" su La7, cerca di dare una sveglia alla coalizione di centrosinistra per essere troppo succube del sindacato di Landini. I partiti che, teoricamente, dovrebbero costituire il campo largo alle prossime elezioni politiche del 2027, non riuscirebbero infatti a " cogliere la fase politica che stiamo vivendo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Renzi smonta il corteo della Cgil: "Difendono Maduro, sono fuori di testa"

Corteo Cgil a Roma, Landini: «Sciopero contro manovra? Non escludiamo nulla» - Sulle note di Bella ciao e con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini in testa del corteo, è entrato in piazza San Giovanni il corteo della manifestazione nazionale a Roma ‘Democrazia al ... ilmessaggero.it

A Roma il corteo della Cgil. Landini: "Sciopero contro Manovra? Non lo escludiamo" - La Cgil è scesa oggi in piazza a Roma per una manifestazione ribattezzata "Democrazia al lavoro". tg24.sky.it

Sciopero della Cgil e corteo a Genova, i sindacalisti: “Soldi per salari e sanità, non per le armi” - La manifestazione della Cgil a Genova ha visto confluire nel corteo le delegazioni provenienti da tutte le province liguri. ilsecoloxix.it

