Relazioni tossiche | a Roma un evento dove alcune cicatrici diventano fiori condivisi

L’evento itinerante “Armarsi è disarmarsi” a Roma affronta il tema delle relazioni tossiche, trasformando le cicatrici in occasioni di condivisione e crescita. Con l’appuntamento “Le relazioni tossiche – Storie che diventano poesie”, Vince Vivenzio, insieme a Lucilla La Puma e alla psicologa Antonella Elena Rossi, propone un dialogo aperto e riflessivo su esperienze e risposte a queste dinamiche, contribuendo a sensibilizzare il pubblico sulla ricerca di equilibrio e benessere.

L'evento itinerante "Armarsi è disarmarsi", con l'appuntamento "Le relazioni tossiche – Storie che diventano poesie" di Vince Vivenzio, promotore dell'iniziativa insieme alla giornalista Lucilla La Puma e alla psicologa Antonella Elena Rossi, volto noto di Storie Italiane (RAI Uno), sta riscuotendo un interesse sempre crescente nella città di Roma. Dall'ultimo appuntamento, tenutosi lo scorso 16 .

