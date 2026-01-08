Regione Campania senza il bilancio Fico può fare poco Consiglieri per ora niente staff | tutto bloccato
In Regione Campania, l'assenza del bilancio di previsione limita notevolmente l'attività amministrativa. Attualmente, non sono state nominate le squadre di supporto per i consiglieri, lasciando la macchina regionale in una condizione di stallo. Questa situazione evidenzia come la mancanza di strumenti finanziari possa influire sulle funzioni di governo e sulla capacità di pianificazione a livello regionale.
Regione Campania col pilota automatico: senza il bilancio di previsione ci si limita all'essenziale. Nemmeno i consiglieri possono nominare i loro staff. 🔗 Leggi su Fanpage.it
