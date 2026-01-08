Regione Campania Massimiliano Manfredi insedia l’ufficio di presidenza

In Regione Campania, con l’insediamento dell’Ufficio di Presidenza, si avvia una fase di supporto alle attività del Consiglio regionale. Questo organo di governo si occupa di definire gli indirizzi politico-istituzionali, contribuendo al funzionamento dell’assemblea legislativa campana. La sua importanza si colloca, dopo Senato e Camera, tra le istituzioni più rilevanti del panorama politico italiano.

”Con l’insediamento dell’Ufficio di Presidenza, organo di governo che esprime l’indirizzo politico-istituzionale del Consiglio, diamo il via alle attività finalizzate a supportare il funzionamento del Consiglio regionale e, quindi, l’attività dell’assemblea legislativa campana che, desidero sottolinearlo, dopo Senato della Repubblica e Camera dei Deputati, è la più importante e prestigiosa in Italia”. E’ quanto ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, stamani, in occasione dell’insediamento dell’Ufficio di Presidenza, composto dai vice presidenti Luca Trapanese (M5S) e Giuseppe Fabbricatore (FdI), dai questori Raffaele Aveta (M5S) e Livio Petitto (FI) e dalle consigliere segretario Lucia Fortini (A Testa Alta) e Michela Rostan (Lega). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

