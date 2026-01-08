Referendum perché noi cattolici scendiamo in campo per il Sì L’intervento di Menorello e Sacconi

In vista del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, il 30 ottobre scorso approvata dal Parlamento, anche i cattolici si confrontano con questa importante decisione. È fondamentale comprendere le ragioni e gli aspetti chiave di questa riforma, per poter esprimere un voto consapevole. Menorello e Sacconi offrono un’analisi approfondita per aiutare a riflettere sul significato e le implicazioni di questa scelta.

In occasione del referendum popolare per confermare la riforma costituzionale sulla giustizia che il Parlamento ha varato il 30 ottobre scorso, anche noi cattolici siamo chiamati a comprendere il cuore della questione. Che non è davvero lo scontro con nessuno. Che non è un derby tra fazioni. Che non riguarda il fatto se la riforma sia o meno perfettibile. Riguarda, invece, l’aver finalmente affrontato con coraggio e per la prima volta nella storia della Repubblica una grave, gravissima patologia istituzionale. Il referendum sulla giustizia permette di voltare pagina e per questa ragione è stato costituito il comitato per ‘un giusto sì’, che invita a votare contro il sovranismo giudiziario che nega la priorità della società civile. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Referendum, perché noi cattolici scendiamo in campo per il Sì. L’intervento di Menorello e Sacconi Leggi anche: Politano: «Con il 4-3-3 non cambia molto, dipende tutto da come scendiamo noi in campo e dagli avversari» Leggi anche: Referendum giustizia. I cattolici per il Sì Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. POST-IT/ Il referendum delle sinistre e i cattolici italiani - Il cui esito, nonostante tutto, parla chiaro il professor Agostino Giovagnoli – fra l’altro autorevole ... ilsussidiario.net Perché bisogna votare NO al referendum sulla separazione delle carriere in magistratura Perché la riforma ha solamente lo scopo di controllare la magistratura. La riforma costituzionale non porterà nessun beneficio ai cittadini. Del resto si capisce benissimo - facebook.com facebook “A differenza dei grandi centri di potere economico i piccoli risparmiatori, i consumatori, le minoranze sanno bene di poter contare solo sul diritto e su una magistratura autonoma e indipendente per tutelare i propri diritti. Ecco perché al referendum vincerà il N x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.