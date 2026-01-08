Referendum perché noi cattolici scendiamo in campo per il Sì L’intervento di Menorello e Sacconi

In vista del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, il 30 ottobre scorso approvata dal Parlamento, anche i cattolici si confrontano con questa importante decisione. È fondamentale comprendere le ragioni e gli aspetti chiave di questa riforma, per poter esprimere un voto consapevole. Menorello e Sacconi offrono un’analisi approfondita per aiutare a riflettere sul significato e le implicazioni di questa scelta.

In occasione del referendum popolare per confermare la riforma costituzionale sulla giustizia che il Parlamento ha varato il 30 ottobre scorso, anche noi cattolici siamo chiamati a comprendere il cuore della questione. Che non è davvero lo scontro con nessuno. Che non è un derby tra fazioni. Che non riguarda il fatto se la riforma sia o meno perfettibile. Riguarda, invece, l’aver finalmente affrontato con coraggio e per la prima volta nella storia della Repubblica una grave, gravissima patologia istituzionale. Il referendum sulla giustizia permette di voltare pagina e per questa ragione è stato costituito il comitato per ‘un giusto sì’, che invita a votare contro il sovranismo giudiziario che nega la priorità della società civile. 🔗 Leggi su Formiche.net

