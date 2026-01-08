Referendum la sinistra del Sì mette la faccia sulla riforma

Il referendum sulla riforma istituzionale ha visto la partecipazione attiva della sinistra, che si presenta con una posizione chiara e definita. Storicamente, questa area politica ha avuto un forte orientamento garantista, come dimostra anche il ruolo di figure come Umberto Terracini, tra i principali sostenitori dell'immunità parlamentare durante la Costituente. La discussione riflette quindi un richiamo alle radici garantiste e una volontà di confronto basato su principi consolidati.

La sinistra se si torna alle sue radici ha sempre avuto un'anima garantista di un certo peso. Il più convinto assertore dell'immunità parlamentare alla Costituente addirittura fu il comunista Umberto Terracini. Ecco perché non meraviglia il fatto che un pezzo di quel mondo si ribelli all'idea che la sinistra sia presentata come un monolite giustizialista schierato tout court per il «No» al referendum sulla separazione delle carriere al guinzaglio di 5stelle e associazione magistrati. E ha deciso di non farlo in silenzio, con il comodo espediente di votare «Sì» nell'urna e nascondere la mano, ma rivendicando la scelta lunedì prossimo a Firenze.

