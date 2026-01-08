Referendum giustizia Marattin | Data non mi appassiona importante buona campagna

Il referendum sulla giustizia si svolgerà secondo le tempistiche stabilite, anche se il deputato Marattin sottolinea che il momento non rappresenta una sua particolare passione. Per lui, l’importante è che la campagna sia condotta in modo efficace e trasparente, senza eccessi o sensazionalismi. La priorità resta un confronto serio e informato sui contenuti, più che sulle date o sulle polemiche che le accompagnano.

(Adnkronos) – Il referendum “sia quando sia. E’ giusto che ci sia tempo per una buona campagna elettorale ma non mi appassiona questo tema”. Lo ha detto il segretario del Pld Luigi Marattin, a margine di una iniziativa del Comitato giustizia si’ sul referendum sulla separazione delle carriere, parlando della data del referendum. —[email protected] (Web . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Marattin arricchisce i comitati per il referendum. Nasce “Giustizia Sì!” Leggi anche: Referendum sulla giustizia: ecco la possibile data Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il Cdm approva il decreto Ucraina. Nessuna data per il referendum sulla Giustizia; Serie A, oggi Milan-Genoa. Orario, probabili formazioni e dove vederla. Referendum, salgono le quotazioni per la data del 22 marzo. Da Fi ipotesi campagna da mezzo milione di euro per il sì - Dal Consiglio dei ministri di lunedì potrebbe emergere la data del referendum sulla riforma della giustizia. msn.com

Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - E’ giusto che ci sia tempo per una buona campagna elettorale ma non mi appassiona questo tema”. msn.com

Riforma della giustizia: il Pd organizza una raccolta firme per il referendum - Il Pd di Castel del Piano, in provincia di Grosseto, organizza una raccolta firme per il referendum sulla riforma della giustizia ... grossetonotizie.com

Referendum giustizia, Sarno: "L’ANM ha contestato la politica, oggi rischia di essere vittima di se stessa" L'intervista - https://www.ilriformista.it/referendum-giustizia-sarno-lanm-ha-contestato-la-politica-oggi-rischia-di-essere-vittima-di-se-stessa-495206/ - facebook.com facebook

Referendum Giustizia, a Roma il dibattito sul voto e le ragioni del "Sì". L'evento nella Sala dei Santi Quattro x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.