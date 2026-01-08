Recupera la vista bimba di 10 anni con paralisi oculare operata a Bari

Una bambina di 10 anni, affetta da paralisi oculare, ha recuperato la vista grazie a un intervento multidisciplinare presso l'ospedale Giovanni XXIII e il Policlinico di Bari. L'accurata diagnosi e le cure coordinate tra neurologia, neurochirurgia e otorinolaringoiatria hanno permesso di ottenere questo risultato. Questo caso evidenzia l'importanza di un percorso integrato per il trattamento di condizioni complesse in età pediatrica.

AGI - Ha recuperato completamente la vista una bambina di 10 anni sottoposta a un complesso percorso diagnostico e terapeutico frutto della collaborazione tra la Neurologia dell' ospedale Giovanni XXIII e le unità di Neurochirurgia e Otorinolaringoiatria del Policlinico di Bari. La piccola era giunta al pronto soccorso pediatrico con un grave offuscamento visivo e una paralisi dei muscoli oculari. Gli accertamenti diagnostici avevano evidenziato una mastoidite dell'orecchio destro complicata da una trombosi venosa cerebrale, estesa fino al seno cavernoso, con un elevato rischio di perdita irreversibile della vista.

