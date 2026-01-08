Record di presenze per il presepe di Agrigento Amato | Frutto del grande impegno dei montapertesi

Il presepe di Agrigento ha registrato un record di presenze, grazie all’impegno dei montapertesi. Per Amato, questa rappresentazione è più di una semplice scena natalizia: è un racconto collettivo che, ogni sera, ha riportato il borgo al centro della tradizione del territorio. Un evento che unisce comunità e cultura, sottolineando l’importanza della partecipazione e della condivisione durante il periodo natalizio.

Per Montaperto non è stata solo una rappresentazione, ma un racconto collettivo che, sera dopo sera, ha riportato il borgo al centro della scena natalizia del territorio. Il presepe vivente ha chiuso la sua tredicesima edizione con una partecipazione mai registrata prima trasformando vicoli.

