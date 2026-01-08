Re Carlo instancabile batte il record di impegni reali nel 2025 e supera la principessa Anna

Nel 2025, Re Carlo si distingue come il membro più attivo della famiglia reale, superando la principessa Anna in termini di impegni ufficiali. Questo record riflette il suo costante impegno nel rappresentare la monarchia e nel partecipare a molteplici eventi pubblici durante l’anno. Un dato che evidenzia la dedizione del sovrano nel mantenere vivo il ruolo istituzionale, consolidando la sua presenza pubblica e il suo ruolo di riferimento per il paese.

(Adnkronos) – Re Carlo supera la principessa Anna e diventa il membro più impegnato della famiglia reale nel 2025. Nonostante si sottoponga settimanalmente a cure contro il cancro, il sovrano britannico ha strappato lo scettro alla sorella minore, battendo il suo record, che negli ultimi anni era stata nominata per ben due volte consecutive membro . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

