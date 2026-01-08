Rbr fa i Conti col passato | Dura giocare al Flaminio
Rbr riflette sul passato e sulla sfida di giocare al Flaminio. La squadra si dirige verso Cento, consapevole della presenza di un ex: Luca Conti, arrivato la scorsa stagione a metà aprile e protagonista nella finale promozione contro Cantù. Un incontro che richiama ricordi e sfide passate, in un contesto che mescola storia e presente del campionato.
Rbr viaggia verso Cento e sa che si troverà davanti un fresco ex. È Luca Conti, che nella stagione passata è arrivato in corsa, a inizio aprile, per poi terminare il campionato con la finale promozione contro Cantù. Un’annata in cui si è trovato a dividere i minuti da ala piccola con Simona Anumba, ma senza brillare. Quest’anno, con la Banca Sella, è passato da quei 2 punti a partita a 8.8. "Ricordo con piacere Rimini, è una bellissima città in cui vivere e in cui stare – commenta proprio Conti –. La cosa che mi è rimasta più in mente del periodo che ho passato lì è la passione dei tifosi, sempre pronti a supportarci con grande calore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
