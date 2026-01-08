Razer al CES 2026 annuncia il suo ecosistema AI nuove periferiche e nuovi modi per interagire con il PC

Durante il CES 2026 di Las Vegas, Razer ha annunciato il lancio del suo nuovo ecosistema AI, che integra hardware dedicato e tecnologie innovative di interazione. L'azienda si propone di offrire un'esperienza più integrata e naturale tra intelligenza artificiale e periferiche, segnando un passo importante nel suo percorso di innovazione nel settore dei dispositivi per il gaming e l’informatica.

Al CES 2026 di Las Vegas, Razer presenta la sua visione più ambiziosa fino a oggi. L'azienda mostra come intende costruire un ecosistema in cui intelligenza artificiale, hardware dedicato e nuove forme di interazione si fondono in modo naturale. Non solo prodotti, ma piattaforme e concept che ridefiniscono il gaming, lo sviluppo AI e il rapporto quotidiano con la tecnologia. Razer AIKit: l'AI si sviluppa in locale, senza cloud Con Razer AIKit, l'azienda introduce una piattaforma open source pensata per semplificare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale direttamente in locale. Il sistema automatizza la configurazione delle GPU, la creazione di cluster e l'ottimizzazione dei parametri di inferenza e fine-tuning dei modelli linguistici di grandi dimensioni, offrendo prestazioni di livello cloud con una latenza ridotta e il pieno controllo dei dati.

Razer al CES 2026: AI locale, hardware per sviluppatori e nuovi concept per il gaming, alcuni davvero strani! - AI locale, workstation per sviluppatori, concept futuristici e nuovi controller: tutte le novità Razer dal CES 2026. smartworld.it

Razer al CES 2026 punta tantissimo sull'AI con due concept molto particolari - Anche Razer, come praticamente tutte le aziende (gaming e non) che partecipano al CES 2026, si allinea al trend dominante delll'edizione di quest'anno porta l’intelligenza artificiale al centro dei su ... hdblog.it

