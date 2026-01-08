Rayo Vallecano-Maiorca domenica 11 gennaio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Sfida per allontanarsi dalle zone calde

Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 14:00 si disputa Rayo Vallecano-Maiorca, incontro valido per la giornata di campionato. Analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici per questa sfida, importante per entrambe le squadre che cercano punti fondamentali per migliorare la posizione in classifica. La partita rappresenta un’occasione per il Rayo di tornare al successo davanti al proprio pubblico, dopo un periodo senza vittorie casalinghe.

Domenica pomeriggio il Rayo Vallecano ospiterà il Maiorca e cercherà di tornare al successo casalingo che manca da parecchio tempo: le due squadre sono separate da un solo punto in classifica. Nessuna delle due compagini può essere particolarmente soddisfatta della propria stagione: i Matagigantes hanno sicuramente perso qualche punto per l’avventura europea e martedì notte . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

