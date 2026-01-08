Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 8 gennaio

Ecco la rassegna stampa della Juventus per oggi, giovedì 8 gennaio. Di seguito, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali, che riassumono le notizie e gli aggiornamenti più rilevanti sulla squadra. Un’analisi obiettiva e puntuale delle tematiche di attualità e delle dinamiche che interessano il mondo bianconero.

Rassegna stampa Juve: ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, giovedì 8 gennaio. Le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani sportivi internazionali in edicola giovedì 8 gennaio: in particolare risalto anche la Juve e la Serie A. Prime pagine: "Il caso e Chiesa"; "Juve-Chiesa ci siamo" - Il Corriere dello Sport incentra la prima pagina, oltre che su Chiesa, anche sulla scelta di Cancelo.

La Juventus va dal Liverpool, La Stampa: "Vertice per il ritorno di Chiesa" - Vertice per il ritorno di Chiesa" scrive La Stampa quest'oggi in prima pagina. tuttomercatoweb.com

Prime Pagine: “Arriva la Juve”; “Juve, così puoi crederci” - Rassegna stampa, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, domenica 21 dicembre 2025 ... gianlucadimarzio.com

