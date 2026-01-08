Raspadori non ha ancora detto sì alla Roma ma i giallorossi hanno aumentato l’offerta di stipendio a 3,5 milioni l’anno

La trattativa tra la Roma e Raspadori è in fase avanzata. Sebbene l’attuale accordo non sia ancora confermato, i giallorossi hanno aumentato l’offerta a 3,5 milioni di euro annui. Nei prossimi giorni si attende la conclusione della trattativa, che potrebbe portare il giocatore, attualmente all’Atletico Madrid, a vestire ufficialmente la maglia romanista.

Questione di ore e Giacomo Raspadori diventerà un nuovo giocatore della Roma. L'ex Napoli, ora all'Atletico Madrid, non ha ancora dato il via libera definitivo ma si attende la fumata bianca entro massimo due giorni. Attualmente Raspadori è in Arabia e stasera l'Atletico disputerà la semifinale di Supercoppa contro il Real Madrid. La finale sarà domenica. La situazione di mercato di Raspadori. Sportmediaset riporta: Dopo l'incontro di ieri tra il ds della Roma Massara e gli agenti del giocatore, le due parti sono arrivate a un accordo di massima sullo stipendio e ora la chiusura è sempre più vicina.

