Rapine sulla circumvallazione esterna vertice in Prefettura | ok al progetto delle telecamere cattura-targa
Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha approvato il progetto delle telecamere per la cattura delle targhe sulla circumvallazione esterna. La decisione, presa nella riunione in Prefettura del 8 gennaio, arriva in risposta all’aumento di microcriminalità e alle recenti rapine lungo la strada. L’intervento mira a rafforzare la sorveglianza e la prevenzione, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e alla tutela del territorio.
C’è l’ok al progetto delle telecamere cattura-targa sulla circumvallazione. È quanto emerge dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato in Prefettura oggi pomeriggio, 8 gennaio, in merito all’escalation di microcriminalità sul “doppio senso”. Al tavolo il senatore Luigi Nave (Movimento 5 Stelle), il prefetto Michele Di Bari e la dottoressa Rea, comandante . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
