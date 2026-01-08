Rapine sulla circumvallazione esterna vertice in Prefettura | ok al progetto delle telecamere cattura-targa

Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha approvato il progetto delle telecamere per la cattura delle targhe sulla circumvallazione esterna. La decisione, presa nella riunione in Prefettura del 8 gennaio, arriva in risposta all’aumento di microcriminalità e alle recenti rapine lungo la strada. L’intervento mira a rafforzare la sorveglianza e la prevenzione, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e alla tutela del territorio.

