Rap dal carcere di Airola esce il singolo dei gemelli salernitani 2SHOT
I gemelli salernitani 2SHOT presentano il loro nuovo singolo, nato tra le mura del carcere di Airola. Un brano scritto e registrato in un contesto difficile, con l’obiettivo di immaginare un futuro alternativo alla realtà detentiva. Un progetto che unisce emozioni autentiche e volontà di cambiamento, offrendo una prospettiva di speranza attraverso la musica.
Un brano scritto e registrato dietro le sbarre per immaginare un futuro diverso dalla realtà detentiva. Debutta sulle piattaforme digitali "Petite", il primo singolo dei 2SHOT, duo composto da due gemelli ventenni salernitani attualmente detenuti nell'Istituto Penale per Minorenni di Airola, nel. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Con il nostro Osservatorio abbiamo visitato il carcere minorile di Airola, uno dei due Istituti Penali per Minorenni della Campania insieme a Nisida. Al momento della visita l'istituto ospitava 24 ragazzi, di cui 5 stranieri. La maggior parte dei giovani reclusi provi - facebook.com facebook
