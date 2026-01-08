Rap dal carcere di Airola esce il singolo dei gemelli salernitani 2SHOT

Da salernotoday.it 8 gen 2026

I gemelli salernitani 2SHOT presentano il loro nuovo singolo, nato tra le mura del carcere di Airola. Un brano scritto e registrato in un contesto difficile, con l’obiettivo di immaginare un futuro alternativo alla realtà detentiva. Un progetto che unisce emozioni autentiche e volontà di cambiamento, offrendo una prospettiva di speranza attraverso la musica.

Un brano scritto e registrato dietro le sbarre per immaginare un futuro diverso dalla realtà detentiva. Debutta sulle piattaforme digitali "Petite", il primo singolo dei 2SHOT, duo composto da due gemelli ventenni salernitani attualmente detenuti nell'Istituto Penale per Minorenni di Airola, nel. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Garante dei detenuti in visita al carcere minorile di Airola

Leggi anche: Al carcere di Airola lo spettacolo ‘LiberaMente’: arte e teatro per il futuro dei giovani detenuti

