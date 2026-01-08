Raoul Bova | L' imperfezione mi piace in Don Matteo sbaglio come tutti
Raoul Bova, interprete di Don Massimo in “Don Matteo”, riflette sull’imperfezione e sul valore del perdono. In occasione della nuova stagione, in onda da stasera su Rai1, l’attore condivide il suo approccio alla vita e al personaggio, sottolineando come anche lui, come tutti, commetta errori. Un ritorno che promette di confermare l’affetto del pubblico per questa amata fiction italiana.
"Perdonare non è una cosa semplice". Lo dice Raoul Bova parlando della vita e del suo personaggio, Don Massimo, che torna a interpretare nell'amata fiction "Don Matteo", in onda con la sua 15esima stagione da stasera, 8 gennaio, su Rai1. Dieci nuovi episodi che parlano di fede, di trovare il.
