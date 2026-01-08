Raoul Bova | Dopo la rottura con Rocio ero pronto a lasciare Don Matteo Non ho commesso nessun reato né ucciso nessuno

Torna "Don Matteo" che, con le nuove dieci puntate da giovedì 8 gennaio 2025 in prima serata su Rai1, celebra la sua stagione numero 15. Protagonista resta Raoul Bova nel ruolo di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Raoul Bova: «Dopo la rottura con Rocio ero pronto a lasciare Don Matteo. Non ho commesso nessun reato, né ucciso nessuno» Leggi anche: Raoul Bova: «Dopo il video di Fabrizio Corona volevo lasciare Don Matteo 15, ero disposto a far morire il mio personaggio» Leggi anche: Raoul Bova confessa: “Dopo lo scandalo volevo lasciare Don Matteo” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Raoul Bova dopo lo scandalo torna con «Don Matteo»: La Rai non mi ha chiesto dimissioni; Raoul Bova presenta 'Don Matteo 15': «Il mio personaggio metterà in discussione la sua vocazione, cercherà se stesso» VIDEO; Raoul Bova su Don Matteo: «Rocio? La Rai non mi ha mai voluto licenziare. Si è parlato più di me che di un delinquente»; Beatrice Arnera: Minacce e insulti dopo la fine della storia con Pisani. “Putt** traditrice, dovresti morire”: Beatrice Arnera pubblica gli insulti social dopo il caso Pisani-Bova - Beatrice Arnera denuncia sui social le minacce e gli insulti ricevuti dopo rottura con Andrea Pisani e la nuova relazione con Raoul Bova. donnaglamour.it

Raoul Bova travolto dallo scandalo: Beatrice Arnera rompe il silenzio, la verità che nessuno si aspettava - Sfogo pubblico e voglia di riscattoRaoul Bova rompe il silenzio dopo gli audio rubati e le rivelazioni di Fabrizio Corona, ammettendo errori e il peso ... assodigitale.it

Beatrice Arnera: "Da mesi perseguitata da messaggi di odio e minacce”. Dalla storia con Bova alla rottura con Andrea Pisani: lo sfogo dell'attrice - precisamente dall’uscita della pirotecnica puntata del Basement in cui Gazzoli si improvvisa psicoterapeuta e il padre di mia figlia ... affaritaliani.it

#raoulbova torna a parlare dello scandalo che l’ha colpito. Nonostante sia passato diverso tempo dalle rivelazioni di #fabriziocorona riguardanti Raoul Bova, l’attore, in una recente intervista rilasciata a #lastampa, è tornato a parlarne: “A causa di una sola per - facebook.com facebook

Al contrario delle voci e dei gossip circolanti, Raoul Bova si è presentato ad #AffariTuoi, right in front of Stefano. Il vero Raoul Bova #LotteriaItalia #DonMatteo15 x.com

