Ranieri e Zingaretti per La preside | Eugenia straordinaria Contro tutti per salvare gli allievi

Ranieri e Zingaretti elogiano Eugenia, definendola una preside straordinaria che ha affrontato sfide importanti per tutelare gli studenti. Sottolineano l’importanza della pazienza nel percorso scolastico, evidenziando come i risultati si ottengano nel tempo, analogamente alla crescita di un bambino. La dedizione e la tenacia di Eugenia rappresentano un esempio di impegno e passione nel mondo dell’istruzione.

"Ci vuole pazienza nella scuola. I risultati non si hanno in un anno, perché la scuola è pazienza. È come il piacere di crescere un figlio. Il mio motto? Tutti a scuola" è chiara la dichiarazione di intenti di Eugenia Carfora la preside di frontiera che ha rivoluzionato il sistema scolastico a.

