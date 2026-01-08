Ranieri e Zingaretti per La preside | Eugenia straordinaria Contro tutti per salvare gli allievi
Ranieri e Zingaretti elogiano Eugenia, definendola una preside straordinaria che ha affrontato sfide importanti per tutelare gli studenti. Sottolineano l’importanza della pazienza nel percorso scolastico, evidenziando come i risultati si ottengano nel tempo, analogamente alla crescita di un bambino. La dedizione e la tenacia di Eugenia rappresentano un esempio di impegno e passione nel mondo dell’istruzione.
“Ci vuole pazienza nella scuola. I risultati non si hanno in un anno, perché la scuola è pazienza. È come il piacere di crescere un figlio. Il mio motto? Tutti a scuola” è chiara la dichiarazione di intenti di Eugenia Carfora la preside di frontiera che ha rivoluzionato il sistema scolastico a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Finalmente in tv La preside con Luisa Ranieri: "Eugenia Carfora è meravigliosa. Si mette contro tutti per dare opportunità ai suoi allievi"
Leggi anche: Luisa Ranieri racconta 'La preside': “Eugenia Carfora un'eroina moderna”
Luisa Ranieri, la preside che va contro tutti è una storia che va raccontata; La Preside su Rai 1: Luisa Ranieri protagonista; Fiction 2026, per Rai e Mediaset una sfida all’ultimo titolo: Ferilli e Ranieri presidi coraggiose; La Preside su Rai 1 da Lunedì 12 Gennaio -.
Finalmente in tv La preside con Luisa Ranieri: "Eugenia Carfora è meravigliosa. Si mette contro tutti per dare opportunità ai suoi allievi" - La storia è liberamente ispirata alla dirigente scolastica di Caivano che ha intrapreso una lotta contro la criminalità organizz ... napolitoday.it
Luisa Ranieri, la Preside che va contro tutti "è una storia che va raccontata" - "Tutto nasce da un documentario bellissimo di Domenico Iannacone che ha dedicato a questa dirigente scolastica uno speciale Rai 'Come figli miei' incentrato su questa donna: io mi ricordo di aver pian ... ansa.it
La Preside con Luisa Ranieri: cast completo, trama e quando va in onda su Rai 1 - La nuova stagione di Rai 1 si apre con una fiction destinata a lasciare il segno. ilsipontino.net
«Il rischio della verità è la vera forza della giustizia. » La miniserie "Il giudice meschino", pubblicata su Rai Play il 4 gennaio 2026, riporta sullo schermo Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, una coppia anche nella vita reale, che in questo progetto condividono una - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.