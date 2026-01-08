Ranieri e Zingaretti per La preside | Eugenia straordinaria Contro tutti per salvare gli allievi
Ranieri e Zingaretti elogiano Eugenia, definendola una preside straordinaria che ha affrontato molte sfide per tutelare gli studenti. Sottolineano l'importanza della pazienza nel contesto scolastico, paragonandola al percorso di crescita di un figlio. Il loro intervento evidenzia il valore della dedizione e della perseveranza nel mondo dell’istruzione, riconoscendo il ruolo fondamentale di figure come Eugenia nel garantire un ambiente di apprendimento stabile e attento alle esigenze degli allievi.
“Ci vuole pazienza nella scuola. I risultati non si hanno in un anno, perché la scuola è pazienza. È come il piacere di crescere un figlio. Il mio motto? Tutti a scuola” è chiara la dichiarazione di intenti di Eugenia Carfora la preside di frontiera che ha rivoluzionato il sistema scolastico a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Luisa Ranieri: “La preside” è una serie pop che affronta grandi temi - "Quando ho visto il documentario" su Eugenia Carfora "mi sono illuminata, ho pensato fosse una bellissima storia di riscatto sociale e generosità. lapresse.it
Finalmente in tv La preside con Luisa Ranieri: "Eugenia Carfora è meravigliosa. Si mette contro tutti per dare opportunità ai suoi allievi" - La storia è liberamente ispirata alla dirigente scolastica di Caivano che ha intrapreso una lotta contro la criminalità organizz ... napolitoday.it
Luisa Ranieri, la Preside che va contro tutti "è una storia che va raccontata" - "Tutto nasce da un documentario bellissimo di Domenico Iannacone che ha dedicato a questa dirigente scolastica uno speciale Rai 'Come figli miei' incentrato su questa donna: io mi ricordo di aver pian ... ansa.it
LA PRESIDE (2026) | Promo tv della fiction Rai di Luca Miniero con Luisa Ranieri
