Raid vandalico all’Enriques Danni al gazebo e alla cabina elettrica

Questa mattina si è verificato un episodio vandalico presso l’Enriques, con danni al gazebo e alla cabina elettrica. L’amministrazione comunale ha annunciato che domani procederà con la denuncia contro ignoti, ritenendo l’ipotesi più probabile che si tratti di un atto vandalico. La situazione sarà monitorata e si valuteranno eventuali interventi per garantire la sicurezza e la riparazione degli spazi colpiti.

"Domattina (stamani, ndr) andrò a sporgere denuncia contro ignoti. Atto vandalico? È l’ipotesi più probabile. Dubito che a danneggiare la centralina e il gazebo sia stata la neve.". Barbara Degl’Innocenti (foto), dirigente scolastica dell’Enriques, si è espressa così in merito alla chiusura dell’istituto scolastico disposta martedì con un’ordinanza della sindaca Francesca Giannì, su segnalazione della preside stessa e della Città Metropolitana. Ventiquattr’ore di chiusura della scuola, con rientro posticipato a oggi, resosi necessario per consentire l’installazione da parte degli operai di un generatore, per ovviare nel breve periodo ai danni subìti da uno degli interruttori della cabina di trasformazione dell’ energia elettrica a servizio della scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raid vandalico all’Enriques. "Danni al gazebo e alla cabina elettrica" Leggi anche: Raid vandalico al liceo Da Vinci di Genova: danni e svastiche sulle pareti Leggi anche: Raid vandalico nella notte all’Itis Meucci: “Una devastazione, danni ingenti”. Preside sotto choc La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Raid vandalico all’Enriques. "Danni al gazebo e alla cabina elettrica" - "Domattina (stamani, ndr) andrò a sporgere denuncia contro ignoti. msn.com

Scafati, raid vandalico nella notte di Capodanno: devastato un salone di bellezza - Ignoti hanno preso di mira il salone di bellezza Simo Hair, in via Martiri d’Ungheria, danneggiando la vetrina e mettendo a soqquadro l’interno del locale. agro24.it

San Giovanni a Teduccio, nuovo raid al Centro Asterix: danni e furti - Napoli– Nuovo raid vandalico nella notte di Capodanno ai danni del Centro Asterix di San Giovanni a Teduccio. cronachedellacampania.it

RAID INCENDIARIO NEL CIMITERO DI SPEZZANO DELLA SILA: CAPPELLE DANNEGGIATE Atto vandalico nel camposanto comunale: il sindaco Monaco denuncia contro ignoti e dispone la chiusura temporanea per verifiche e ripristino https://www.calabria - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.