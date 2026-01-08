Raid russo | black out in due regioni

Un attacco di droni russi ha colpito le regioni ucraine di Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia, causando un blackout diffuso. Le infrastrutture elettriche sono state gravemente danneggiate, lasciando molte persone senza energia e al freddo. L’evento evidenzia le tensioni in corso nella regione e le conseguenze sulla vita quotidiana delle comunità colpite.

4.33 Un massiccio attacco di droni russi ha messo in ginocchio l'approvvigionamento elettrico nelle regioni ucraine di Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia,lasciando migliaia di persone al buio e al freddo estremo. Ed è proprio in questo periodo che Mosca concentra gli attacchi sulle centrali elettriche, come deliberata strategia per fiaccare la resistenza dei civili. Kiev ha risposto analogamente, con attacchi ai depositi petroliferi e alle raffinerie russe. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Kherson,raid russo: morti due civili Leggi anche: Raid russo vicino Sumy: due feriti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Blackout vicino a Mosca durante raid di droni: migliaia senza luce; Sei feriti in raid russi su Odessa, danni e incendi; Guerra Ucraina-Russia, media russi: drone su hotel nel Kherson, almeno 24 morti; Guerra Ucraina - Russia, tutte le news. Media: Witkoff e Kushner domani a summit Volenterosi. Ucraina, raid russo nella notte: colpito un ospedale a Kiev - Almeno due persone sono morte tra Kiev e le aree circostanti la capitale ucraina in attacchi russi avvenuti stanotte, secondo quanto riferito ... notizie.tiscali.it

Raid russo di droni e missili su centrali elettriche, black out in tutta l'Ucraina - Raid di droni e missili russi durante la notte hanno colpito diverse centrali e altre infrastrutture elettriche in tutta l'Ucraina, causando il principale fornitore di energia, Ukrenergo, a imporre ... ilmattino.it

Kiev, il raid russo più duro: palazzo del governo colpito. Trump: «Ancora sanzioni» - E anche se 747 droni e 4 missili vengono neutralizzati dalla contraerea, ... ilmessaggero.it

Gli ucraini festeggiano il Natale nonostante gli attacchi e le interruzioni di corrente

Nella guerra di Ucraina continuano i bombardamenti e gli scambi di accuse. Kyiv denuncia un nuovo pesante raid russo su Kharkiv. Mosca afferma: "l'attacco di Capodanno è stato terrorismo". - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.