Raid russi a Dnipropetrovsk più di un milione di famiglie senza acqua e luce
Nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina centrale, oltre un milione di famiglie si trovano senza acqua, luce e riscaldamento a causa degli attacchi russi che hanno colpito le infrastrutture energetiche durante la notte. Questi interventi hanno aggravato la situazione già difficile, lasciando molte comunità senza servizi essenziali e creando nuove sfide per la popolazione locale.
Più di un milione di famiglie nella regione di Dnipropetrovsk, nell’Ucraina centrale, sono rimaste senza elettricità, acqua e riscaldamento dopo gli attacchi russi che nella notte hanno colpito le infrastrutture energetiche in diverse oblast’. Lo ha reso noto Oleksii Kuleba, vicepremier e ministro dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino, spiegando che «i lavori di riparazione sono in corso». Secondo quanto riportato dall’esercito di Kyiv, la Russia ha attaccato nelle regioni di Dnipropetrovsk, Kherson e Zaporizhzhia con missili e 97 droni, di cui 77 sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea. 🔗 Leggi su Lettera43.it
